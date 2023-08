Cidade do México perde emblemáticas palmeiras por doenças e mudanças climáticas

As palmeiras enfileiradas que embelezavam o bairro central de Narvarte, na Cidade do México, são um ícone da capital mexicana. Porém, doenças e as mudanças climáticas estão afetando estas plantas, que estão sendo arrancadas da cidade, assim como em outros locais do planeta.

Trata-se da espécie Phoenix canariensis, originária das Ilhas Canárias, que pode viver até 200 anos e mede entre 10 e 13 metros de altura.

Estas emblemáticas palmeiras estão sendo removidas devido a uma doença chamada "Amarelecimento Letal do Coqueiro", causada por um inseto e que tem afetado esse tipo de vegetação em outras partes do mundo.