Começa no Irã julgamento contra advogado de Mahsa Amini

O julgamento do advogado de Mahsa Amini - a jovem curdo-iraniana, cuja morte desencadeou um grande movimento de protesto em setembro de 2022 no Irã - foi aberto em Teerã por "propaganda contra a República Islâmica", informou um veículo de comunicação local nesta quarta-feira (30).

A primeira audiência do julgamento de Saleh Nikbakht "aconteceu na terça-feira e ele foi acusado de atividades de propaganda contra a República Islâmica por ter falado com a imprensa estrangeira e local, em particular sobre o caso Mahsa Amini", disse seu advogado, Ali Rezai, citado pelo jornal Etemad.

Este julgamento começa quase um ano após a morte, em 16 de setembro de 2022, de Mahsa Amini, aos 22 anos. Ela foi presa pela polícia da moralidade, acusada de violar o rígido código de vestimenta imposto às mulheres, e morreu sob custódia.