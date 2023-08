Congresso da Guatemala desmantela grupo parlamentar do presidente eleito

"Essa resolução está absolutamente fora do quadro legal e temos certeza de que irá cair", declarou Arévalo no fim da sessão. Ele também questionou o fato de deputados do partido cancelado UCN integrarem a junta diretora e presidirem comissões.

O consultor de assuntos legislativos e membro da ONG Associação para o Desenvolvimento Legislativo e a Democracia Víctor Valverth afirmou que a diretoria do Congresso não tem o poder de cancelar uma bancada, uma vez que se trata de uma competência do plenário. Para ele, a suspensão tampouco deve ser acatada enquanto "está em suspenso" um recurso do Semilla junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na última segunda-feira, o TSE proclamou o social-democrata Arévalo vencedor do segundo turno das eleições presidenciais de 20 de agosto, mas o Registro de Cidadãos do tribunal inabilitou no mesmo dia o partido Semilla, acatando uma ordem polêmica do juiz Fredy Orellana.

A inabilitação foi solicitada ao juiz pelo promotor Rafael Curruchiche, que lançou uma cruzada contra o partido de Arévalo após o seu resultado surpreendente no primeiro turno, em junho. Orellana e Curruchiche foram incluídos pelos Estados Unidos em uma lista de personagens corruptos, e a sua cruzada parece ser motivada pela promessa de Arévalo de lutar contra a corrupção.

