EUA alerta que investir na China pode se tornar 'muito arriscado'

A China poderá tornar-se "muito arriscada" para as empresas americanas se o clima regulatório não mudar, alertou a secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, nesta quarta-feira (30), no final da sua visita à potência asiática.

No quarto dia da sua visita à China, Raimondo afirmou ter apresentado "questões difíceis" nas suas reuniões com as autoridades locais.

O ambiente empresarial na China "tem que ser previsível, precisa ter condições de concorrência equitativas, precisa ter o devido processo, precisa ter transparência", disse em entrevista coletiva em Xangai.