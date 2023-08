Filhotes de tartaruga-oliva, em risco de extinção, são soltos em praia da Nicarágua

Quase 500 filhotes de tartarugas-oliva, uma espécie ameaçada de extinção, foram libertadas no mar por autoridades ambientais da Nicarágua, em uma praia do Pacífico.

As pequenas tartarugas foram soltas na terça-feira na praia de Chacocente, parte do Refúgio de Vida Silvestre Río Escalante-Chacocente - área de floresta tropical seca com mais de 4.600 hectares.

Durante o mês de agosto, 2.000 animais foram soltos em Chacocente.