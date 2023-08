Fundo Global reduz preço de tratamento contra aids

O Fundo Global, uma organização internacional de luta contra a aids, tuberculose e malária, anunciou nesta quarta-feira (30) acordos com fabricantes de medicamentos genéricos para reduzir o preço do tratamento do HIV para menos de US$ 45 (R$ 218,70 na cotação atual) por ano.

A redução de 25% no preço do TLD "permitirá aos governos com recursos limitados ampliar o acesso a serviços essenciais de luta contra o HIV", afirmou o Fundo Global em um comunicado.

A agência luta desde 2002 contra o HIV, a tuberculose e a malária, entre outros, por meio da compra conjunta de medicamentos.