Grécia continua combate ao 'maior incêndio registrado' na UE

A Grécia luta nesta quarta-feira (30), pelo décimo segundo dia, contra o "maior incêndio registrado na União Europeia" em Evros, província do nordeste do país e que faz fronteira com a Turquia, afirmou um porta-voz da Comissão Europeia.

O incêndio foi declarado em 19 de agosto e já queimou mais de 81.000 hectares, incluindo grande parte do Parque Nacional de Dadia, segundo o observatório europeu climático Copernicus. É "o maior incêndio registrado na União Europeia (UE)", disse na terça-feira Balazs Ujvari, porta-voz da Comissão Europeia.

A UE enviou 11 aviões e um helicóptero da frota europeia para ajudar a Grécia com 407 bombeiros, metade dos meios aéreos europeus comuns, segundo a Comissão Europeia.