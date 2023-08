Haaland revela que dorme com boca tapada por fita adesiva para se manter saudável

O atacante do Manchester City, Erling Haaland, explicou que tapa a boca com fita adesiva para dormir como parte de um ritual noturno que tem como objetivo manter sua forma física.

Em uma entrevista ao youtuber Logan Paul, o astro norueguês revelou sua curiosa rotina antes de dormir, que inclui também o uso de óculos que bloqueiam a luz azul durante três horas.

"Acho que dormir é a coisa mais importante do mundo. Para ter uma boa noite de sono, coisas como óculos que bloqueiam o azul ou desligar todas as frequências do quarto, acho que são muito importantes", disse ele.