Halterofilista iraniano é suspenso por cumprimentar atleta israelense

O halterofilista iraniano Mostafa Rajai foi suspenso pelas autoridades de seu país após cumprimentar um atleta israelense durante uma competição na Polônia.

"A Federação de Halterofilismo proíbe de forma vitalícia o acesso do atleta Mostafa Rajai a todas as instalações esportivas do país e demite de suas funções o chefe da delegação para a competição, Hamid Salehinia", anunciou a entidade em um comunicado, citado pela agência estatal IRNA.

No último sábado (26), Rajai cumprimentou com um aperto de mãos o halterofilista israelense Maksim Sverisky, depois que ambos subiram no pódio do torneio Worldmasters, na cidade polonesa de Wieliczka.