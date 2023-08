Idalia se transforma em forte furacão de categoria 4 ao se aproximar da Flórida

As águas quentes do Golfo do México provavelmente fortaleceram ainda mais o Idalia, que deve atingir ventos de entre 209 e 251 km/h.

As tempestades ciclônicas, que provocam cheias de 3 a 5 metros em algumas áreas costeiras, podem provocar enchentes desastrosas, advertiu o NHC.

"Poucas pessoas podem sobreviver estando no caminho de uma grande tempestade ciclônica, e esta tormenta será mortal se não nos afastarmos do perigo e levá-lo a sério", disse a executiva da Agência Federal de Gestão de Emergências dos Estados Unidos (FEMA), Deanne Criswell.

Em Steinhatchee, uma pequena cidade de 1.000 habitantes no noroeste da Flórida, dezenas de pessoas se preparavam desde a noite de terça-feira para serem evacuadas.

Robert Bryant preparava os últimos detalhes com seus pais, seus dois gatos e seu cachorro. "Estamos na água, assim seremos os mais afetados", disse este estudante de 18 anos, cuja casa fica sobre a foz de um rio.

Ron DeSantis, governador da Flórida e candidato presidencial republicano, instou aqueles que se encontram nas zonas de evacuação ao longo da costa do Golfo do México a partirem "imediatamente".