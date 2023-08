Furacão Idalia provoca grandes inundações em sua passagem pela Flórida

A Flórida enfrenta grandes inundações nesta quarta-feira (30), após a passagem do furacão Idalia, agora convertido em tempestade tropical, que arrancou árvores e linhas de energia em sua passagem e agora atinge o estado da Geórgia.

Idalia tocou o solo da costa noroeste da Flórida às 07h45 (08h45 no horário de Brasília) perto de Keaton Beach, na Flórida, como um furacão de categoria 3 de 5, e com ventos de até 205 km/h, de acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

O fenômeno natural provocou uma rápida elevação do nível da água em algumas localidades da costa oeste da Flórida (sudeste), ainda que até agora não haja vítimas confirmadas, disse o governador Ron DeSantis em coletiva de imprensa.