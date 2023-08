ONGs pedem resposta internacional mais forte às violações dos direitos humanos na China

A Anistia Internacional e a Human Rights Watch (HRW) denunciaram, nesta quinta-feira (31), a falta de ação internacional um ano após a publicação de um relatório esmagador da ONU sobre as violações dos direitos humanos na província chinesa de Xinjiang.

Esse relatório, publicado pela ex-alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, mencionava possíveis crimes contra a humanidade cometidos contra os uigures e outras minorias, confirmando o que já diziam especialistas ocidentais e ONGs.

Mas a resposta internacional a este relatório é "terrivelmente insuficiente", afirmou a Anistia em comunicado. "Em vez de agir com urgência (...), a comunidade internacional -incluindo componentes importantes da ONU - absteve-se de adotar as medidas firmes necessárias para promover a justiça, a verdade e a reparação para as vítimas", afirma Sarah Brooks, diretora regional adjunta da Anistia Internacional para a China.