Repressão dea manifestação anti-ONU na RD Congo deixa 10 mortos

Testemunhas relataram que um policial foi linchado por membros da seita, informação confirmada pelo prefeito da cidade.

A Força de Paz das Nações Unidas na República Democrática do Congo, a MONUSCO, é uma das maiores e mais caras do mundo, com um orçamento anual de quase um bilhão de dólares. Está presente no país desde 1999.

A ONU, no entanto, é muito criticada no país. Os congoleses acusam a força da Nações Unidas de ineficiência na missão de conter a violência dos grupos armados, presentes na região leste há três décadas.

A MONUSCO tem atualmente 16.000 integrantes, mobilizados em sua maioria na região leste do país, rica em recursos minerais.

