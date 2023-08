Russo é julgado por criticar o poder em declarações à imprensa

Abordado na saída de uma estação de metrô, Yuri disse que o presidente Vladimir Putin e o governo russo eram responsáveis pelo conflito. Também criticou os argumentos do Kremlin para justificar a ofensiva militar.

"O nosso governo diz que quer combater os nacionalistas (ucranianos), mas bombardeia centros comerciais", afirmou no vídeo compartilhado nas redes sociais da RFE/RL, mídia financiada pelos Estados Unidos desde a Guerra Fria.

Yuri também acusou os militares russos de terem "matado sem motivo" civis em Bucha, uma cidade perto de Kiev e palco de um massacre atribuído às forças de Moscou no início do conflito.

"Tudo isso tem que parar. Aqui está um homem que pode impedir", disse ele, fazendo referência a Putin.

O homem de 37 anos foi detido pela polícia em março e, após 48 horas de detenção, foi multado em 500 rublos (5 dólares, ou 24 reais, na cotação atual) por "vandalismo", segundo a organização OVD-Info, responsável por sua defesa.

Posteriormente, o sistema judicial reclassificou a acusação contra ele como "divulgação de informação falsa sobre as Forças Armadas russas", um crime introduzido no início do conflito e que já resultou em milhares de condenações.