Tribunal acusa ex-comandante do Exército por assassinato de civis na Colômbia

O tribunal, que surgiu do acordo de paz de 2016 com a guerrilha das Farc, acusou Montoya de crimes de guerra e contra a humanidade. Segundo cálculos da JEP, que prevê penas alternativas à prisão para aqueles que confessarem seus crimes e repararem as vítimas, 6.402 pessoas foram assassinadas sob essa prática, conhecida como "falsos positivos".

Montoya foi comandante do Exército a partir de 2006 e era um dos militares mais próximos do então presidente, o direitista Álvaro Uribe (2002-2010). Renunciou em 2008, pressionado pelo escândalo das execuções, que, segundo ele, ocorreram pelas suas costas.

Para a JEP, apresentar baixas tornou-se uma "ordem recorrente" de Montoya, que já havia sido acusado, em 2021, pelo Ministério Público, de 104 homicídios entre 2007 e 2008 sob o mesmo modus operandi.

"A pressão por resultados se consolidou com a mensagem de apresentar 'mortes em combate' como único indicador de sucesso para obter incentivos e recompensas, e para não serem transferidos ou afastados do Exército", explicou a juíza.

Montoya e outros oito militares acusados nesta quarta-feira terão 30 dias para reconhecer ou não os fatos. Em seguida, a JEP abrirá espaço para que eles admitam publicamente a verdade diante dos parentes das vítimas, antes de emitir uma sentença.

A jurisdição, que também acusou a cúpula das Farc por centenas de sequestros, ainda não proferiu a primeira sentença desde a sua criação, em 2017.