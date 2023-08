Ucrânia afirma que seu avanço no sul abre caminho à península da Crimeia

"A área cinzenta de Robotyne-Verbove será transformada em uma vala comum para as forças armadas ucranianas", escreveu no Telegram o chefe da ocupação russa da região de Zaporizhzhia (sul), Evgeny Balitsky.

Kiev lançou uma contraofensiva em junho para recuperar os territórios ocupados pela Rússia desde o início da invasão, em fevereiro de 2022, assim como a Crimeia, península anexada por Moscou em 2014.

Mas até agora os seus avanços têm sido limitados no leste e no sul do país, onde as forças russas se consolidaram com trincheiras, armadilhas antitanque e campos minados.

Longe da linha de frente, pelo menos duas pessoas morreram e três ficaram feridas nesta quarta-feira durante um bombardeio russo com drones e mísseis na capital Kiev, o "pior desde a primavera", segundo as autoridades locais.

A Rússia também foi alvo de ataques de drones. Um deles chegou a danificar vários aviões militares no aeroporto de Pskov, no noroeste do país.