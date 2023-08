Um século de esforços para controle de terremotos no Japão

- Edifícios com amortecedores -

As primeiras estruturas foram adaptadas com medidas antiterremotos adicionais, encontradas nos prédios modernos.

Grandes almofadas de borracha são instaladas sob as fundações para isolá-las das vibrações do solo, amortecedores são distribuídos nos pisos e alguns colocam pêndulos que pesam centenas de toneladas no topo, para neutralizar o movimento do edifício durante um terremoto.

O Toranomon Hills Mori Tower, construído em 2014 com mais de 247 metros de altura, possui sistemas antissísmico - com 516 amortecedores de óleo incluídos, cada um com um macaco hidráulico de elevação de 1,7 metros de largura.

"Ele se estica e encolhe repetidamente no caso de um terremoto. Em seguida, aquece porque a energia do terremoto é transformada em calor e liberada", descreveu à AFP o engenheiro estrutural da gigante imobiliária Mori Building, Kai Toyama, à AFP.

"Com isso, o tremor de todo o edifício pode ser controlado", acrescentou.