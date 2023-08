Áreas de patrimônio mundial da Unesco são última proteção para espécies em perigo

As áreas inscritas na lista de patrimônio mundial da Unesco constituem a última proteção das espécies ameaçadas no mundo, afirmou a agência da ONU, que fez um apelo de proteção aos locais aos 195 países signatários.

Os 1.157 sítios naturais e culturais inscritos no patrimônio mundial da Unesco representam menos de 1% da superfície terrestre, mas representam mais de 20% das espécies mapeadas no mundo, afirma um estudo da agência da ONU que tem o título "Patrimônio Mundial: uma contribuição única para a conservação da biodiversidade".

"Os sítios do patrimônio mundial são a última linha de defesa das espécies, pois abrigam algumas das mais ameaçadas do mundo, como a vaquita-marinha, o cetáceo mais ameaçado do mundo, ou o rinoceronte de Java, do qual restam apenas 60 exemplares", afirmou Lazare Eloundou-Assomo, diretor de patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.