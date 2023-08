Carro-bomba explode em Quito sem provocar vítimas

Na ação de quarta-feira, dois indivíduos "que estavam em uma motocicleta lançaram um líquido inflamável, que provocou a explosão do carro, onde estavam dois cilindros de gás", informou a polícia.

A explosão aconteceu perto de um edifício que abriga escritórios do SNAI, o serviço nacional que administra o sistema carcerário e que na quarta-feira transferiu detentos de penitenciárias para evitar confrontos entre grupos de narcotraficantes.

Vários massacres carcerários foram registrados desde 2021 no Equador, com mais de 430 detentos mortos.

Ramírez afirmou que a transferência dos detentos "possivelmente" é a causa da explosão do carro-bomba.

- Guardas sequestrados -

Diante da guerra entre organizações que possuem vínculos com cartéis mexicanos e colombianos, Lasso decretou em 24 de julho estado de exceção por 60 dias para todo o sistema penitenciário do Equador, o que permite mobilizar os militares para controlar as prisões.