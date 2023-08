Carros-bomba e ataques com granadas abalam a capital do Equador

O SNAI transferiu prisioneiros para outras penitenciárias na quarta-feira para evitar confrontos entre gangues de traficantes.

Ramírez sustentou que a mudança de presídio dos internos "possivelmente seria" o que motivou a explosão dos carros-bomba naquele local.

"Querem intimidar o Estado para nos impedir de continuar cumprindo o papel que as forças armadas e a polícia têm no controle desses centros penitenciários", disse o ministro da Segurança, Wagner Bravo, à rádio FM Mundo.

Em janeiro de 2018, um carro-bomba explodiu em frente a um quartel policial em uma cidade equatoriana na fronteira com a Colômbia (norte), deixando 23 feridos.

A violência se intensifica em plena campanha para o segundo turno das eleições presidenciais no Equador, com votação marcada para 15 de outubro. Um dos favoritos no primeiro turno, o ex-jornalista Fernando Villavicencio, foi morto a tiros por assassinos colombianos em 9 de agosto, em Quito.

- Guardas sequestrados -

Diante da guerra entre organizações que possuem vínculos com cartéis mexicanos e colombianos, Lasso decretou em 24 de julho estado de exceção por 60 dias para todo o sistema penitenciário do Equador, o que permite mobilizar os militares para controlar as prisões.