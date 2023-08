Dissidentes das Farc e governo da Colômbia se reúnem para buscar acordo de paz

"Esses acampamentos estão localizados em regiões elevadas, de onde podiam detectar os movimentos das tropas; acampamentos cercados de centenas de hectares de drogas", acrescentou a instituição.

O primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia busca uma solução negociada para seis décadas de conflito armado, por meio de diálogos de paz com todas as organizações ilegais.

Na véspera do ano-novo, Petro anunciou um cessar-fogo bilateral de seis meses com os principais grupos, incluindo o EMC. A trégua, porém, foi suspensa em maio em quatro regiões do país por ordem do governo, após o assassinato de quatro menores indígenas por dissidentes. Desde então, o conflito se agravou em departamentos como Cauca com assassinatos e atentados com explosivos.

Com cerca de 3.500 combatentes, o EMC disputa uma sangrenta batalha com outros grupos armados pelo controle da mineração ilegal e do narcotráfico, no maior produtor de cocaína do mundo.

Rebeldes, traficantes, paramilitares e agentes estatais se enfrentam há mais de meio século em uma guerra que já deixou mais de nove milhões de vítimas.