Estudo quantifica vínculo entre gases do efeito estufa e sobrevivência do urso polar

O mundo emite atualmente na atmosfera, por exemplo, 50 bilhões de toneladas métricas de dióxido de carbono ou gases equivalentes ao ano, reduzindo a taxa de sobrevivência dos filhotes em mais de três pontos percentuais por ano na subpopulação do sul do Mar de Beaufort. Em grupos saudáveis, a sobrevivência dos filhotes no primeiro ano de vida é de cerca de 65%.

- Implicações para outras espécies -

Embora a dupla confie em seus cálculos, afirma que seu trabalho pode ser aperfeiçoado com mais pesquisas de campo.

Joel Berger, professor de conservação da fauna selvagem na Universidade Estadual do Colorado, elogiou o estudo: "Eles estabelecem um vínculo quantitativo incontestável entre as emissões de gases do efeito de estufa, a redução do gelo marinho, a duração do jejum - uma resposta fisiológica à perda de oportunidade de caça de focas - e a posterior demografia dos ursos polares."