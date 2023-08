EUA aprova ajuda militar direta para Taiwan e China reage

O governo do presidente Joe Biden aprovou, pela primeira vez, uma ajuda militar direta dos Estados Unidos para Taiwan, no âmbito de um programa de assistência a governos estrangeiros, enquanto cresce a preocupação da China, que advertiu, nesta quinta-feira (31), sobre as consequências para a "segurança" da ilha.

O Departamento de Estado comunicou ao Congresso, na terça-feira (31), o pacote de US$ 80 milhões (R$ 395,2 milhões, na cotação atual). Embora o valor seja reduzido na comparação com as recentes vendas de equipamento bélico para Taiwan, marca a primeira ajuda a Taipei dentro da iniciativa Financiamento Militar Estrangeiro.

Durante cinco décadas, os Estados Unidos reconheceram oficialmente apenas Pequim, embora o Congresso, em virtude da Lei de Relações com Taiwan, exija o fornecimento de armas para a democracia autônoma para sua defesa.