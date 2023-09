Familiares marcham em memória dos milhares de desaparecidos no México

"Não são apenas cinco, são milhares de pessoas que continuam desaparecidas", disse Maria Catalina Mireles, que procura a filha, Ana Elvira Castillo, há oito anos, quando pistoleiros a levaram de um posto de gasolina em Lagos de Moreno.

Desde então, a mulher se juntou a um grupo de mães que segue o rastro de seus filhos, inclusive fazendo escavações em locais controlados por narcotraficantes, principais responsáveis por estes crimes.

Também participaram da manifestação familiares de Dante, Diego, Roberto e Uriel, que assim como Jaime Adolfo eram amigos de infância e foram sequestrados e torturados por supostos pistoleiros de um cartel em um edifício rural de um subúrbio de Lagos de Moreno, segundo um vídeo transmitido nas redes sociais, que evidenciou a atrocidade dos desaparecimentos no México.

O Ministério Público de Jalisco investiga se restos ósseos encontrados em 22 de agosto em um sítio seriam dos cinco jovens.

Antes da marcha, as famílias dos desaparecidos celebraram uma missa em uma das igrejas monumentais deste município colonial de Jalisco, estado com mais desaparecidos no México (com quase 15.000 dos mais de 110.000 casos registrados), segundo números oficiais.

Manifestações similares ocorreram também na quarta em cidades como Tijuana (norte).