Gabão em momento de incerteza após golpe militar que acabou com a dinastia Bongo

O Gabão estava em um cenário de incerteza nesta quinta-feira (31), sem indícios de quanto tempo vai durar a transição liderada pelo general Brice Oligui Nguema, após o golpe militar que acabou com a dinastia da família Bongo, que passou 55 anos no poder neste país africano.

O presidente Ali Bongo foi deposto na quarta-feira por integrantes do exército, pouco depois do anúncio por parte das autoridades eleitorais de sua reeleição para um terceiro mandato - ele estava há 14 anos no poder.

O patriarca da família, Omar Bongo, governou o país rico em petróleo da África Central por mais de 41 anos.