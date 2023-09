Guatemala declara emergência por surto de dengue, que deixa 22 mortos

Segundo dados do Ministério da Saúde, entre janeiro e agosto foram notificadas 22 mortes por dengue no país, além de 12.263 casos, 152% a mais do que no mesmo período do ano passado.

"Devemos trabalhar de forma coordenada, porque temos não só de abordar a promoção e a prevenção, mas também temos de administrar a crise causada por esta epidemia", acrescentou Coma.

O pico histórico de dengue na Guatemala foi registrado em 2019, quando houve mais de 50 mil casos, conforme estatísticas oficiais.

A dengue é uma doença endêmica de zonas tropicais que causa febre alta, dor de cabeça, náuseas, vômito, dores musculares e, nos casos mais graves, sangramentos que podem levar à morte.

Em abril, a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que a dengue e outras doenças transmitidas por mosquitos estão se espalhando cada vez mais e mais longe, como resultado da mudança climática.