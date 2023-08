Homem de confiança de Prigozhin é enterrado perto da capital russa

Depois, a comitiva que transportava o corpo do misterioso oficial entrou no cemitério, protegida por vários carros da polícia.

Nem todas as pessoas presentes no local conseguiram ter acesso ao cemitério para assistir ao sepultamento do caixão. O acesso foi feito unicamente por convite da família do falecido.

Mais tarde, uma jornalista da AFP pôde ver no túmulo de Utkin um pequeno retrato deste homem com a cabeça raspada. A imagem estava presa a uma cruz de madeira, rodeada por várias flores coloridas.

Entre os desconhecidos que foram prestar-lhe uma última homenagem, estavam vários homens corpulentos, a maioria deles com tatuagens nos braços, alguns vestindo camisas pretas com os símbolos do grupo paramilitar, ou com a inscrição "URSS", sigla da extinta União Soviética.

Quase 30 pessoas depositaram flores ao pé da sepultura e se reuniram em silêncio.