Incêndio em prédio de Joanesburgo deixa 74 mortos

O prédio afetado pelas chamas fica em uma área abandonada que já abrigou o distrito comercial da capital econômica da África do Sul, e havia sido ocupado como residência informal, informou Mulaudzi. Até agora, as causas da tragédia, que começou durante a noite, ainda não são conhecidas.

Mgcini Tshwaku, membro do comitê municipal da cidade responsável pela segurança pública, apontou como causa provável o uso de velas para iluminar o interior do edifício. "Dentro do prédio havia um portão (de segurança) que estava fechado e as pessoas não conseguiram sair", explicou Tshwaku. "Muitos corpos carbonizados foram encontrados amontoados neste portão", afirmou.

"Muitas pessoas podem ter ficado presas dentro do prédio quando o incêndio começou", acrescentou Mulaudzi, antes de informar que pessoas em situação de rua estavam vivendo no edifício.

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, lamentou uma "imensa tragédia para as famílias, cujos parentes morreram em condições terríveis". "Nossos corações estão com todos os afetados por este desastre", acrescentou.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, está "profundamente entristecido" pela tragédia e propôs que suas equipes "trabalhem com as autoridades para evitar outros incidentes dessa natureza", disse seu porta-voz, Stéphane Dujarric.

- 'Agradeço por estar vivo' -