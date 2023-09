Juiz da Suprema Corte dos EUA admite que recebeu presentes luxuosos de bilionário

O juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Clarence Thomas, admitiu, nesta quinta-feira (31), que recebeu viagens gratuitas de um bilionário do estado do Texas, em meio a crescentes críticas ao alto tribunal por aceitar presentes de doadores privados.

Thomas, que até então não havia divulgado um luxuoso período de férias patrocinado pelo magnata republicano do setor imobiliário Harlan Crow, revelou em um relatório que no ano passado voou no jato particular de Crow por razões de segurança, após a controversa decisão do tribunal que anulou os direitos ao aborto ter sido vazada.

No relatório, Thomas argumenta que a decisão havia "aumentado o risco de segurança" e que sua equipe "recomendou voos não comerciais sempre que possível".