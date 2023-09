Nove soldados paquistaneses morrem em atentado suicida

Nove soldados morreram e outros cinco ficaram feridos nesta quinta-feira (31) em um atentado suicida contra um comboio militar no oeste do Paquistão, anunciou o exército.

O ataque foi perpetrado por uma pessoa em uma motocicleta a 61 km da fronteira com o Afeganistão, no distrito de Bannu, em Waziristão do Norte, informou o serviço de informação do exército.

"O suicida colidiu sua moto com um caminhão do comboio militar", disse a um ministro da província, Feroze Jamal Shah, à AFP.