Papa viaja à Mongólia em aceno aos católicos em uma região sensível

A viagem é a segunda de Francisco à Ásia Central em um ano, depois da realizada ao Cazaquistão, em setembro de 2022. No contexto atual, tem um valor estratégico especial.

"É um esforço claro da Sante Sé de se ocupar da Ásia Central e não abandoná-la à Rússia ou à China", disse à AFP Michel Chambon, especialista em comunidades católicas na Ásia.

A visita, a 43ª de Francisco em seus mais de dez anos à frente da Igreja católica, também é crucial para as relações do Vaticano com Pequim e Moscou, aonde o papa ainda não foi convidado.

"É uma forma de se lançar e não ficar em Roma esperando que as coisas aconteçam", acrescenta Chambon.

O deslocamento, com nove horas de voo, é também um teste físico para o papa, que continua viajando apesar de ter se submetido a uma cirurgia de hérnia abdominal em junho, e das dores que tem no joelho e o obrigam a usar cadeira de rodas.

Após um dia de repouso, o bispo de Roma vai iniciar seu programa com uma cerimônia de boas-vindas no sábado e encontros com o presidente Ukhnaa Khurelsukh e o primeiro-ministro Luvsannamsrai Oyun-Erdene. Ele também se dirigirá pela primeira vez às autoridades, diplomatas e membros da sociedade civil mongol.