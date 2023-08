Popular loja no Japão entra em greve, a primeira do setor em 60 anos

A Seibu, uma das lojas de departamentos mais conhecidas no Japão, fechou sua unidade em Tóquio por uma greve em protesto à sua venda a um grupo de investimentos americano. É a primeira paralisação de funcionários deste setor em seis décadas.

No bairro comercial de Ikebukuro, a loja atrai cerca de 70 milhões de pessoas por ano a seu edifício de 14 andares, onde é possível comprar desde um sushi a um terno Armani.

As greves são raras no Japão e em todo o país foram registradas apenas 33 paralisações em 2022, segundo dados do Ministério do Trabalho.