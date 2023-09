Prefeito de Nova York pede celeridade nas emissões de vistos de trabalho para imigrantes

As autoridades nova-iorquinas tentam fazer com que o governo federal assuma a responsabilidade pela crise.

Na quarta-feira, após as reuniões de Adams em Washington, a governadora do estado, Kathy Hochul, se reuniu com membros da administração democrata para abordar uma "série de medidas imediatas e tangíveis", entre as quais estão as permissões de trabalho, disse em um comunicado após o encontro.

Na segunda-feira, mais de 120 executivos, entre eles Jamie Dimon, do banco JPMorgan Chase, Larry Flink, do fundo de investimentos Blackrock, e Jane Fraser, do Citigroup, enviaram uma carta ao presidente Joe Biden e aos líderes do Congresso para pedir que atendam as demandas de Nova York.

Além dos vistos de trabalho, o prefeito da cidade exige de seus correligionários do governo federal que declarem estado emergência para gerir a crise na fronteira e que os solicitantes de asilo sejam distribuídos equitativamente por todas as cidades do país.

af/tm/dd/am