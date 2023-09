Ao menos 48 pessoas morreram durante protesto contra a ONU no Congo

Quarenta e oito pessoas morreram na repressão de um protesto contra a ONU por forças de segurança da República Democrática do Congo (RDC) no leste do país africano, segundo fontes da segurança e documentação oficial.

Soldados congoleses impediram nesta quarta-feira (30) que uma seita religiosa se manifestasse contra as tropas de paz das Nações Unidas na cidade de Goma.

Em um primeiro momento, reportaram-se 10 mortos depois que os soldados entraram em um estúdio de rádio e um local de culto, de acordo com fontes locais, segundo as quais um policial foi linchado em meio à violência. Mas um documento interno do Exército consultado hoje pela AFP e verificado por fontes da segurança apresentou um balanço de 48 mortos, além do policial, e 75 feridos.