Rússia inicia votação antecipada para eleições em territórios ucranianos ocupados

A Rússia iniciou nesta quinta-feira (31) a votação antecipada nos territórios ucranianos ocupados por Moscou, parte das eleições regionais e locais russas previstas para 10 de setembro, informou a agência de notícias Tass.

A Rússia ocupa quase 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, anexada em 2014, quase a totalidade da região de Lugansk e uma parte de Donetsk, no leste, assim como áreas de Zaporizhzhia e Kherson, no sul.

As eleições nestas regiões, que foram denunciadas pela Ucrânia, também estão programadas para 10 de setembro, mas as autoridades de ocupação designadas por Moscou organizarão uma votação "antecipada" a partir desta quinta-feira em Donetsk e em Zaporizhzhia, e a partir de 2 de setembro em Kherson e Lugansk.