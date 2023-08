Seis militares ucranianos morrem na queda de dois helicópteros de combate

Helicópteros ucranianos MI-8, da era soviética, são usados nas linhas de frente para bombardear as linhas russas com foguetes. Em geral, voam em pares, perto do solo, e então sobem repentinamente para lançar os disparos, antes de retornarem para sua base, também voando rente ao solo.

O incidente ocorreu depois que três pilotos ucranianos morreram na colisão acidental de dois aviões de treinamento de combate L-39 na semana passada, no norte do país.

© Agence France-Presse