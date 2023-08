Trump se declara 'não culpado' de interferência eleitoral na Geórgia em 2020

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump se declarou "não culpado", nesta quinta-feira (31), das acusações de ter liderado uma conspiração criminosa para reverter sua derrota nas eleições de 2020 no estado da Geórgia, no sul do país.

O favorito à indicação republicana nas eleições presidenciais de 2024, que enfrenta 13 acusações criminais, apresentou sua declaração em um documento judicial, renunciando ao seu direito de comparecer a uma leitura de acusações marcada para quarta-feira da semana que vem (6).

Trump, de 77 anos, entregou-se na semana passada no presídio do condado de Fulton, em Atlanta, capital da Geórgia. Ele foi o primeiro ex-presidente americano com uma foto de registro policial (número "PO1135809").