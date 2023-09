Ásia e Oceania batem recordes de temperatura

As autoridades do Japão também anunciaram nesta sexta-feira que o país enfrentou o verão mais quente desde que o país começou a registrar as temperaturas, em 1898.

A temperatura média entre junho e agosto foi "consideravelmente maior no norte, leste e oeste" do país, afirmou a agência meteorológica do Japão, que destacou "temperaturas mais elevadas para um verão"(hemisfério norte) desde 1898.

Em muitas localidades, "não apenas as temperaturas máximas, como também as mínimas", registraram recordes.

E na Austrália, o inverno foi o mais quente já registrado, com uma temperatura média de 16,75 graus Celsius entre junho e agosto.

Um nível levemente superior ao recorde anterior, estabelecido em 1996, e muito acima da média registrada desde o início dos registros das temperaturas, em 1910, informou a agência meteorológica australiana.