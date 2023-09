Christie's cancela leilão de segundo lote de joias marcadas por passado nazista

Porém, isto não impediu uma onda de críticas de várias organizações judaicas, incluindo o Comitê Judaico Americano (AJC) e o Conselho Representativo das Instituições Judaicas da França (Crif).

Segundo o jornal The New York Times, o Yad Vashem, memorial oficial de Israel para as vítimas judaicas do Holocausto, recusou uma doação da casa de leilões e outras organizações fizeram o mesmo, devido a origem da fortuna do marido de Heidi Horten.

Helmut Horten foi proprietário de uma das grandes lojas de departamentos da Alemanha. Em 1936, três anos após a chegada de Adolf Hitler ao poder, Horten assumiu a empresa têxtil Alsberg, depois da fuga de seus proprietários judeus. Mais tarde, tomou o controle de vários negócios que pertenciam a judeus que fugiram da Alemanha nazista.

apo/vog/ber/an/jvb/jc

© Agence France-Presse