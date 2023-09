Emma Stone traz uma Frankenstein feminista e extrovertida em Veneza

A atriz americana Emma Stone provocou gargalhadas, nesta sexta-feira (1º), no Festival de Veneza, com sua interpretação extrovertida de uma Frankenstein versão feminina e feminista em "Pobres Criaturas", a última provocação do diretor Yorgos Lanthimos.

Um excêntrico cirurgião (Willem Dafoe) em uma Londres do século XIX e imaginária pesca o cadáver de uma grávida que se afogou e consegue substituir, com sucesso, o cérebro da mãe pelo do bebê que ela carregava em seu ventre.

O que acontece a partir daí é uma comédia ácida e desenfreada, de enredos basicamente sexuais, nas mãos de uma Emma Stone que não teme nada e nem ninguém, já que é uma recém-nascida no corpo de uma jovem e bela mulher.