Filosofia do longo prazo molda debate sobre Inteligência Artificial

Em uma entrevista à AFP, alertou que a filosofia do longo prazo tem como base os mesmos princípios que justificaram assassinatos em massa e genocídios no passado.

Os defensores desta ideologia se projetam em um futuro distante em que milhões de pessoas viajarão ao espaço para colonizar novos planetas. Também acreditam que se deve ter o mesmo dever com cada um destes futuros humanos, assim como com qualquer um dos que vivem hoje. E como são tantos, eles têm muito mais peso que a humanidade atual.

Para Torres, este raciocínio torna o longo prazo "verdadeiramente perigoso".

"Quando você tem uma visão utópica do futuro" e "as combina com uma moral utilitarista que diz que o fim pode justificar os meios, é perigoso", explica o autor do livro "Human Extinction: A History of the Science and Ethics of Annihilation" (Extinção humana: História da Ciência e a Ética da Aniquilação, em tradução livre).

Assim como outros especialistas, Torres busca redirecionar o debate para os problemas reais causados pela IA, como os direitos autorais, os preconceitos cognitivos ou a concentração de riqueza por um grupo de empresas.

Mas esse discurso, no entanto, esbarra nas opiniões cada vez mais alarmantes sobre o futuro, diz o autor.