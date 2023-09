Hong Kong em alerta máximo por supertufão Saola que ameaça sul da China

No centro financeiro internacional, a sessão da bolsa foi suspensa, e as escolas adiaram o início do ano letivo.

"Espero que possamos proteger as ferramentas necessárias para o nosso negócio, como as geladeiras. Nós as colocamos em lugares mais altos para que a água não danificasse os eletrodomésticos", disse o gerente de um restaurante que se identificou como Lee, em entrevista à emissora de televisão local.

Em Heng Fa Chuen, um bairro residencial no litoral do leste de Hong Kong, devastado pela passagem do tufão Mangkhut em 2018, alguns funcionários com colete laranja pediam aos curiosos que queriam ver a tempestade que voltassem para casa, no meio do vendaval que sacudia as árvores.

O Observatório Meteorológico de Hong Kong advertiu que o Saola pode causar agitação no mar.

"O nível máximo da água pode alcançar um recorde histórico (...) Haverá graves inundações. A profundidade da elevação das águas em algumas zonas pode ser de mais de um metro", afirmou o observatório meteorológico.

Na outra margem do delta do rio das Pérolas, Macau, conhecida por seus cassinos, foi emitido o terceiro alerta de tufão mais grave, no meio da tarde.