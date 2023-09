Líderes do Proud Boys são condenados a 18 e 10 anos de prisão por ataque ao Capitólio

Dois líderes do grupo de extrema direita Proud Boys foram condenados nesta sexta-feira (1º) a 18 e 10 anos de prisão por invadir o Capitólio em janeiro de 2021, juntamente com outros partidários do ex-presidente Donald Trump.

As sentenças, proferidas pelo juiz federal Timothy Kelly, ocorreram um dia após outros dois líderes do grupo, Joe Biggs e Zachary Rehl, receberem da mesma corte penas de 17 e 15 anos de prisão, respectivamente, pelo mesmo ataque.

A pena de 18 anos de prisão por conspiração sediciosa imposta nesta sexta-feira a Ethan Nordean, de 32 anos, iguala-se à de Stewart Rhodes, fundador de outra milícia de extrema direita, Oath Keepers, que havia sido a mais longa imposta por este ataque.