Montadoras chinesas chegam com força ao Salão de Munique

As montadoras chinesas e seus modelos elétricos estarão presentes com força no Salão do Automóvel de Munique (IAA), que busca explorar ainda mais todas as formas de "mobilidade", apesar das críticas de ambientalistas.

O tradicional evento do setor automotivo alemão, que será aberto na terça-feira pelo chanceler Olaf Scholz, acontecerá em um contexto econômico sombrio.

A guerra na Ucrânia, a desaceleração do crescimento chinês e a elevada inflação na zona do euro impactam o setor-chave da indústria europeia, e principalmente alemã.