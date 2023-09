Morre Mohamed Al Fayed, o empresário egípcio menosprezado pela elite inglesa

Seu cunhado o associou a uma de suas empresas de exportação de móveis na Arábia Saudita. Ao retornar ao Egito, ele fundou sua própria empresa de transporte marítimo antes de se tornar, em 1966, o consultor financeiro do sultão de Brunei, um dos homens mais ricos do mundo.

Forçado a deixar o Egito após as nacionalizações do presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, ele se instalou em Londres no início dos anos 1960. Como intermediário em várias transações, ele acumulou uma fortuna que o permitiu comprar o Ritz Paris em 1979 com seu irmão Ali.

Depois de uma batalha feroz, os dois irmãos adquiriram em 1985 a loja de departamentos Harrods de outro importante empresário, o britânico Tiny Rowland, que os acusou de terem adquirido este símbolo do Reino Unido com o capital do sultão de Brunei.

Uma investigação concluiu em 1990 que os Fayed haviam mentido sobre seus verdadeiros recursos financeiros.

- Tapete vermelho em Paris -

Cinco anos depois, foi negada a ele a cidadania britânica, uma humilhação que ele decidiu não deixar barato, alegando que havia subornado dois deputados do Partido Conservador, provocando a queda de um ministro.