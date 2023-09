Nasa revela imagem de possível cratera na Lua formada por impacto de sonda russa

A Nasa divulgou, na noite de quinta-feira (31), a imagem de uma nova cratera na Lua, provavelmente formada pelo impacto da sonda russa Luna-25, que caiu na superfície do satélite da Terra há cerca de duas semanas.

A fotografia foi tirada pela sonda LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter), que orbita a Lua desde 2009.

As equipes da agência espacial americana compararam imagens tiradas antes e depois do momento do impacto e observaram "uma nova pequena cratera" com "cerca de 10 metros de diâmetro" e localizada "a cerca de 400 km do local de aterrissagem previsto para a Luna-25".