Papa inicia visita à Mongólia e envia mensagem 'unidade e paz' à China

Durante a viagem, Francisco enviou um telegrama com "orações" e "bons desejos" ao presidente chinês, Xi Jinping, informou o Vaticano, seguindo a tradição de enviar agradecimentos aos países sobrevoados pelo avião do pontífice.

"Assegurando as minhas orações pelo bem-estar da nação, invoco sobre você todas as bênçãos divinas de unidade e paz", afirmou na mensagem.

Questionado durante o voo se o trabalho diplomático é difícil, o papa respondeu: "Sim, vocês não sabem até que ponto é difícil. Às vezes é preciso ter senso de humor".

China e Vaticano não mantêm relações diplomáticas.

Pequim respondeu à mensagem do pontífice e afirmou, por meio do porta-voz do ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, que deseja "reforçar a confiança mútua" com o Vaticano e promover "um processo de melhoria das relações bilaterais".

Depois de pousar na Mongólia, um país com apenas 1.400 católicos em uma população de mais de três milhões de pessoas, o papa seguiu para a residência do bispo italiano Giorgio Marengo, que é o cardeal mais jovem do mundo e atua como representante da prefeitura apostólica de Ulan Bator.