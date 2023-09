Policiais britânicos 'super identificadores' que nunca esquecem um rosto

Sua equipe começou a recrutar especialistas em 2017 e agora conta com vinte em seu efetivo, como Alex Thorburn, policial há 17 anos.

Thorburn disse à AFP que sempre foi "boa em reconhecer rostos. Então, quando lançaram o anúncio sobre as provas", se candidatou.

"Me mostraram fotos, de 10 a 30 anos atrás, de dez pessoas. Tive que encontrá-las no meio da multidão de um centro comercial", descreveu ela. "Encontrei todas, mas eram bem diferentes do que pareciam nas fotos. Foi muito interessante".

A equipe trabalha com telões que usam imagens das câmeras de segurança - mas também é enviada a campo.

Para a coroação do rei Charles III, Thorburn foi enviada para o meio da multidão reunida no Castelo de Windsor, no oeste de Londres. Os agentes foram enviados para procurar pessoas autuadas por serem obcecadas pela família real.

"Eles nos mostraram um grande número de imagens para ver se eles estavam lá e (para ter certeza) que não causariam problemas. Mas, felizmente, não havia nenhuma", contou.