Presidente argentino critica lentidão da Justiça um ano após atentado contra Cristina Kirchner

Em sua postagem, o presidente argentino considerou que a investigação deixou de lado "provas determinantes para a investigação" e dilatou "qualquer indagação que permitisse saber quem foram os instigadores e autores intelectuais do fato".

O advogado de Brenda Uliarte, Carlos Telleldín, antecipou que sua cliente irá declarar em juízo que as pessoas que se aproximavam para assediar Cristina Kirchner na porta de sua residência eram pagas por funcionários do governo da cidade de Buenos Aires, a cargo do prefeito opositor de direita Horacio Rodríguez Larreta.

A vice-presidente solicitou à Justiça, sem sucesso, que o líder do grupo político Revolução Federal, investigado por seus laços com os detidos e com pessoas ligadas ao ex-presidente Mauricio Macri, mas em uma causa paralela, seja incorporado à investigação original.

edm/ag/lb

© Agence France-Presse