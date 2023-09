Presidente eleito da Guatemala denuncia complô para impedi-lo de assumir cargo

A cruzada contra o Semente foi iniciada pelo promotor Curruchiche, depois que Arévalo surpreendeu no primeiro turno das eleições, em 25 de junho, passando para o segundo turno com a ex-primeira-dama Sandra Torres, vista como a candidata do continuísmo, apesar de ser denominar social-democrata.

"Como presidente eleito da República, faço um apelo a [...] todos os guatemaltecos que repudiam a corrupção e o autoritarismo a juntar forças em defesa da democracia", insistiu Arévalo.

Sociólogo e deputado de 64 anos, Arévalo deve assumir o cargo em 14 de janeiro de 2024 no lugar de Alejandro Giammattei, encerrando um ciclo de 12 anos de governos de direita na Guatemala.

Ele é filho do presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951), um dos líderes da "primavera" democrática da Guatemala, que terminou quando seu sucessor, Jacobo Árbenz, foi deposto em 1954 por uma rebelião militar orquestrada pelos Estados Unidos.

